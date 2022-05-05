Вадим Евсеев: я не астролог, но точно знаю, что футболистам надо работать Экс-футболист Евсеев счёл несправедливым решение УЕФА дисквалифицировать российские клубы

Вадим Евсеев / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев в интервью NEWS.ru назвал несправедливым решение УЕФА отстранить российские клубы и сборную от международных соревнований на сезон-2022/23. При этом он отметил, что для футболистов это хороший шанс проявить себя.

Я это уже неоднократно говорил, решение УЕФА предсказуемое. Оно полностью политизированное, в нём нет ничего спортивного и ничего справедливого. Спорт должен объединять людей, а не разобщать. Но раз уж такое решение приняли, то надо действовать в этих условиях. Мы давно говорили, что нужно давать шанс молодым игрокам, и вот этот момент настал. Уедут почти все легионеры, и нашей молодёжи нужно воспользоваться этой возможностью, — сказал Евсеев.

С точки зрения специалиста, болельщики тоже страдают от решения УЕФА, но российский футбол может быть успешно реформирован за период, пока клубы и сборная отстранены от международных турниров.

Можно расширить Российскую премьер-лигу с 16 до 18 команд. Это сделает чемпионат более плотным, у игроков будет больше практики. И не нужно думать, что уровень турнира станет ниже, в Кубке России мы видели, что команды ФНЛ могут играть на равных с РПЛ. Конкуренция возрастёт. Я не астролог и не могу сказать, что будет с нашим футболом через год, но сейчас есть выбор: сдаваться или работать усерднее, чем раньше. Я выбираю второй вариант, — сказал Евсеев.

2 мая стало известно, что УЕФА принял решение отстранить российские футбольные клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России — от выступления в Лиге наций. Клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация РФ на территории Украины.

В начале марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров.