В УАФ изучат инцидент с требованием тренера «Львова» говорить по-украински

https://static.news.ru/photo/66b7660a-750a-11eb-a3c7-96000091f725_660.jpg Украинская ассоциация футбола Фото: uaf.ua

Комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) по этике и честной игре проводит проверку инцидента, произошедшего в матче 15-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) «Львов» — «Колос» (Киевская область).

Согласно данным ассоциации, во время 67-й минуты матча главный арбитр Виктор Копиевский вынес предупреждение главному тренеру «Львова» Виталию Шумскому после получения уведомления от четвёртого арбитра Николая Кривоносова. После матча Шумский заявил, что это произошло из-за требования к арбитру общаться на украинском языке. Комитет опросит свидетелей и рассмотрит все материалы, касающиеся случившегося, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что Шумский получил жёлтую карточку после того, как сказал арбитру разговаривать не на русском, а на украинском языке. Скандальная ситуация произошла в ходе матча с «Колосом».

16 января на Украине вступила в силу норма об обязательном использовании украинского языка в сфере обслуживания на территории страны.