В «Тамбове» прокомментировали ситуацию с игроками из «молодёжки»

https://static.news.ru/photo/71d37de6-5fd7-11eb-85f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб

Генеральный директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова высказалась по поводу проведения оставшихся матчей футболистами из «молодёжки».

В этом сезоне «Тамбов» столкнулся с серьёзными финансовыми проблемами. Из-за этого клуб покинули ряд игроков.

У меня пять человек в молодёжном составе. Остальные — любители. Любителями доиграть чемпионат мы не можем. Если пять человек на поле кого-то устроит, то мы доиграем сезон пятью футболистами, — отметила Коновалова, слова которой приводит Sport24.

Ранее NEWS.ru писал, что российский футболист Александр Кокорин, перешедший из московского «Спартака» в «Фиорентину», прибыл во Флоренцию вместе с женой и сыном.

В аэропорту форвард на английском языке ответил на несколько вопросов пресс-службы своего нового клуба. Кокорин заявил, что выбрал Флоренцию для продолжения карьеры, «потому что это красивейший город Европы».