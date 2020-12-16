В «Спартаке» поблагодарили Тедеско

https://static.news.ru/photo/f00ce5de-3fe9-11eb-b7d9-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Yevgeny Philippov/Russian Look/Global Look Press

Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов высказался после заявления главного тренера команды Доменико Тедеско об отказе продлевать контракт.

О таком шаге немецкий специалист объявил на пресс-конференции после проигранного гостевого матча 19-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:3). По словам Фетисова, Тедеско в клубе собирались предложить новый контракт, действие нынешнего заканчивается вместе с сезоном, велись консультации.

Тедеско принял решение, мы благодарны ему за всё и за то, что предупредил заранее. У клуба будет время подобрать нового специалиста, — цитирует Фетисова Sport24.

Тедеско продержался в «Спартаке» чуть больше года, он возглавил команду в октябре 2019 года. В октябре нынешнего года немецкий тренер рассказывал об интересе к нему со стороны клубов из чемпионата Германии. «Красно-белые» после поражения в Петербурге с 35 очками остаются на втором месте в чемпионате России, их отставание от «Зенита» увеличилось до шести очков (41).

Ранее NEWS.ru сообщал, что Тедеско горд быть тренером «Спартака». Так он заявил, комментируя нежелание продлевать с ним контракт. По словам тренера, в настоящее время наблюдается сложная ситуация в Германии. К сожалению, с момента подписания контракта обстоятельства кардинально изменились. Наставник пояснил, что сейчас он хочет быть ближе к своей семье.