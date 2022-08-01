В «Спартаке» опровергли уход Федуна из клуба В пресс-службе «Спартака» опровергли уход Федуна с поста президента клуба

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Леонид Федун

Глава пресс-службы ФК «Спартак» Дмитрий Зеленов в беседе с NEWS.ru опроверг слухи об уходе Леонида Федуна с поста президента клуба. По его словам, руководство футбольной команды ничего не знает про кадровые перестановки.

Нам о таких перестановках неизвестно. Относимся к слухам спокойно. Вчера называли одну фамилию, сегодня — другую, так что на фоне различных слухов будут появляться разные новости. Мы к этому готовы, — заявил Зеленов.

В конце июня этого года Федун покинул пост вице-президента ЛУКОЙЛа, который занимал более 25 лет, в связи с достижением пенсионного возраста и семейными обстоятельствами.

Ранее о возможном уходе Федуна с поста президента клуба сообщал Telegram-канал «Спартак КБ телега». По данным портала, управляющим командой может быть назначен вице-президент и владелец акций ЛУКОЙЛа Александр Матыцин. В настоящий момент идет юридическая процедура по передаче акций клуба.

Также о возможном уходе Федуна сообщал Telegram-канал Baza. Новым возможным президентом «Спартака» издание называло бывшего главу Российской премьер-лиги Ашота Хачатурянца.