В России достойных нет: Дзюба решил уехать играть в Турцию Футболист Артём Дзюба начал переговоры с клубом из Турции

Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Артём Дзюба

Российский футболист Артём Дзюба ведёт переговоры с одним из клубов высшего дивизиона Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Ранее предполагалось, что Дзюба, у которого завершается контракт с «Зенитом», продолжит карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Контракт Дзюбы с клубом «Зенит» из Санкт-Петербурга истекает в июне 2022 года. После этого футболист становится свободным агентом. Ранее источники сообщали о том, что Дзюба намерен продолжить карьеру в России. Однако затем появилось предложение из чемпионата Турции

В его приезде заинтересован турецкий топ-клуб. От команд РПЛ Артем пока так и не получил предложение, которое его бы устроило полностью. До сих пор Дзюба надеялся играть в России, — сказал собеседник агентства.

Артёму Дзюбе 33 года, он является воспитанником клуба «Спартак», который представлял до 2016 года. За время футбольной карьеры выступал также за «Томь», «Ростов» и тульский «Арсенал». Является четырёхкратным чемпионом России и обладателем Суперкубка страны, двдвукратный обладатель Кубка России.

В нынешнем сезоне форвард провёл за «Зенит» 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей и отдал пять результативных передач.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что Дзюба является легендой «Спартака» и ему следовало бы вернуться в этот клуб.