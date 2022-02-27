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В Польском футбольном союзе назвали позорным решение ФИФА по сборной России

Польский футбольный союз: мы призвали встать все федерации на нашу сторону
10:11, 28 февраля 2022
В Польском футбольном союзе назвали позорным решение ФИФА по сборной России Фото: unsplash.com
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Глава Польского футбольного союза Цезарий Кулеша назвал позорным решение Международной федерации футбола (ФИФА), которая не стала применять жёстких санкций в отношении сборной России по футболу. Ранее несколько федераций футбола предложили исключить команду России из ЧМ-2022, но это требование не было принято.

Из-за позорного решения ФИФА Польская футбольная федерация сегодня разослала письмо всем федерациям Европы. Мы представили нашу позицию и призвали их встать на нашу сторону. Ведь только вместе мы будем сильны, — написал Кулеша на странице в Twitter.

27 февраля ФИФА лишила сборную России права на использование российского флага и гимна. Теперь матчи с участием национальной команды, которая отныне будет называться «Российский футбольный союз», будут проходить на нейтральном поле и без поддержки болельщиков.

Ранее Кулеша сообщил, что сборная Польши не намерена играть с российской командой в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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