В Локомотиве отреагировали на санкции после матча со «Спартаком»

Член совета директоров московского «Локомотива» Валерий Филатов прокомментировал решение Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по матчу 25-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) со «Спартаком» (2:0). Команда Марко Николича должна провести один матч на нейтральном поле.
Несправедливо наказали нас. И почему всё всегда связано со «Спартаком» — это уже надоело. Может, им сразу отдать второе место, чтобы успокоились, — передаёт слова Филатова ТАСС.
Напомним, начальник команды «Локомотива» Станислав Сухина трижды заходил в судейскую комнату во время матча 25-го тура РПЛ со «Спартаком». Согласно регламенту, представителям команд запрещено заходить к арбитрам.
Ранее NEWS.ru писал, что тренер футбольной команды Ростовского государственного экономического университета Виктор Зубченко раскритиковал работу арбитра в матче с элистинским КалмГУ. Видео было опубликовано на YouTube-канале Национальной студенческой футбольной лиги.