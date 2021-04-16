В Локомотиве отреагировали на санкции после матча со «Спартаком»

Московский «Локомотив» проведёт один матч Российской премьер-лиги (РПЛ) на нейтральном поле в качестве наказания за нарушение регламента. Об этом сообщает Sport24.

Московский «Локомотив» проведёт один матч Российской премьер-лиги (РПЛ) на нейтральном поле в качестве наказания за нарушение регламента. Об этом сообщает Sport24. Причина наказания — то, что начальник команды Станислав Сухина...