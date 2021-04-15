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Футбольный тренер заявил о большей ненависти к судье, чем к Гитлеру

16:50, 15 апреля 2021
Виктор Зубченко Виктор Зубченко Фото: Национальная студенческая футбольная лига/youtube.com

Тренер футбольной команды Ростовского государственного экономического университета Виктор Зубченко раскритиковал работу арбитра в матче с элистинским КалмГУ. Видео было опубликовано на YouTube-канале Национальной студенческой футбольной лиги.

Чтобы вы понимали, насколько я ненавижу этого судью: если взять двух самых ненавидимых людей, которые есть на этой планете, — Гитлера и Наполеона — и поставить между ними судью и дать мне две пули, все две пули всадил бы в судью, — сказал Зубченко.

Команда, которой руководит Зубченко, что интересно, матч выиграла со счётом 2:1.

14 апреля украинская футболистка намеренно разбила голову сопернице во время матча, писал NEWS.ru.

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