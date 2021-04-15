Футбольный тренер заявил о большей ненависти к судье, чем к Гитлеру

Фото: Национальная студенческая футбольная лига/youtube.com

Трансляция футбольного матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед» в рамках 31-го тура Английской премьер-лиги на территории Ирана прервалась более 100 раз. Об этом сообщает Daily Mail.

Причина этого — наличие на матче линейного арбитра-женщины, у которой были обнажены колени. Она, как и все судьи и футболисты, была одета в шорты и гетры до колен. Трансляция прерывалась...