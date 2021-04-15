Футбольный тренер заявил о большей ненависти к судье, чем к Гитлеру

Тренер футбольной команды Ростовского государственного экономического университета Виктор Зубченко раскритиковал работу арбитра в матче с элистинским КалмГУ. Видео было опубликовано на YouTube-канале Национальной студенческой футбольной лиги.
Чтобы вы понимали, насколько я ненавижу этого судью: если взять двух самых ненавидимых людей, которые есть на этой планете, — Гитлера и Наполеона — и поставить между ними судью и дать мне две пули, все две пули всадил бы в судью, — сказал Зубченко.
Команда, которой руководит Зубченко, что интересно, матч выиграла со счётом 2:1.
14 апреля украинская футболистка намеренно разбила голову сопернице во время матча, писал NEWS.ru.