В Италии сообщили об интересе «Болоньи» к форварду «Спартака» Понсе

https://static.news.ru/photo/5e8f9946-f55a-11ea-b7a8-fa163e074e61_660.jpg Эсекьель Понсе Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Итальянский клуб Серии А «Болонья» заинтересован в услугах аргентинского футболиста московского «Спартака» Эсекьеля Понсе. За его переезд на Апеннины команда, возглавляемая Синишей Михайловичем, готова заплатить почти €4 млн.

Об этом сообщает журналист Марко Контерио в Twitter. По его словам, переговоры о трансфере восстановившегося после травмы форварда находятся в рабочей стадии.

Torna un vecchio pallino di Walter Sabatini: offerta allo #Spartak per Ezequiel Ponce. Lo ha giÃ preso alla #Roma , lo vuole ora al #Bologna . Offerti 4 milioni di euro. — Marco Conterio (@marcoconterio) September 12, 2020

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско высказался по поводу интереса к Эсекьелю Понсе со стороны итальянских клубов. Он отметил, что Понсе является важным для «Спартака» игроком, поэтому о его уходе из команды речи не идёт. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) аргентинец провёл четыре матча, в которых забил два гола.