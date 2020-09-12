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В Италии сообщили об интересе «Болоньи» к форварду «Спартака» Понсе

03:41, 13 сентября 2020
Эсекьель Понсе Эсекьель Понсе Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Итальянский клуб Серии А «Болонья» заинтересован в услугах аргентинского футболиста московского «Спартака» Эсекьеля Понсе. За его переезд на Апеннины команда, возглавляемая Синишей Михайловичем, готова заплатить почти €4 млн.

Об этом сообщает журналист Марко Контерио в Twitter. По его словам, переговоры о трансфере восстановившегося после травмы форварда находятся в рабочей стадии.

Ранее NEWS.ru сообщал, что главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско высказался по поводу интереса к Эсекьелю Понсе со стороны итальянских клубов. Он отметил, что Понсе является важным для «Спартака» игроком, поэтому о его уходе из команды речи не идёт. В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) аргентинец провёл четыре матча, в которых забил два гола.

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