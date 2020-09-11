Тедеско: речь об уходе Понсе из «Спартака» не идёт

https://static.news.ru/photo/652c7eea-f424-11ea-a588-fa163e074e61_660.jpg Эсекьель Понсе Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско высказался по поводу информации о том, что к нападающему «красно-белых» Эсекьелю Понсе проявляют интерес итальянские клубы.

Эсекьель уже восстановился после травмы и занимается в общей группе. Я слышал, что идут разговоры об интересе к нему в Италии, но Понсе, так же как и Жиго, является важным для «Спартака» игроком, поэтому о его уходе из команды речи не идёт, — сказал тренер на пресс-конференции.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги Понсе (РПЛ) провёл четыре матча, в которых забил два гола. В минувшем сезоне аргентинец вышел на поле в 27 встречах, забил шесть голов и отдал одну результативную передачу в РПЛ.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско высказал мнение об игровых функциях Романа Зобнина в его команде перед матчем с ЦСКА, который состоится 13 сентября в 19:00 по московскому времени на стадионе «ВЭБ Арена».