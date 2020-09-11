Тедеско найдёт нового игрока «Спартака» на фланг

https://static.news.ru/photo/ec3f7d44-f422-11ea-b3de-fa163e074e61_660.jpg Роман Зобнин Фото: spartak.com

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско высказал мнение об игровых функциях Романа Зобнина в его команде перед матчем с ЦСКА, который состоится 13 сентября в 19:00 мск на стадионе «ВЭБ Арена».

Когда я впервые использовал Романа на правом фланге обороны, вы спрашивали, зачем это нужно. Зобнин действительно очень качественный и универсальный футболист, и когда я обратился к нему с просьбой сыграть правого защитника, он отнёсся с пониманием и вошёл в положение. Как видите, Роман очень эффективен и на фланге, и в опорной зоне, но это не снимает с повестки дня вопрос о приобретении игрока на правый фланг обороны, — сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.

Роман Зобнин присоединился к «Спартаку» в 2016 году. Сумма трансфера из московского «Динамо» составила €3 млн. В одном из матчей за сборную России в июне 2017 года хавбек получил тяжёлую травму и вернулся в строй только в ноябре. В марте 2019-го получил перелом руки в матче с «Зенитом».

Ранее иностранный специалист признался, что команда не готова расставаться с защитником Самюэлем Жиго. По его словам, клуб сделает всё возможное, чтобы сохранить футболиста в клубе, писал NEWS.ru.