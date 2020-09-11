Тедеско заявил, что «Спартак» попытается сохранить Жиго в команде

https://static.news.ru/photo/66f75c9e-f420-11ea-b2e0-fa163e074e61_660.jpg Самуэль Жиго Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско накануне столичного дерби с ЦСКА (13 сентября, «ВЭБ Арена», 19:00 по московскому времени) в рамках седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) рассказал о состоянии игроков после возвращения из национальных сборных.

Многие игроки вернулись из сборных в понедельник, 7 сентября, другие — во вторник, и это всегда создаёт проблемы. Кроме того, у всех разная готовность, потому что Роман Зобнин и Георгий Джикия провели за российскую сборную по два матча, Зелимхан Бакаев — один, а Александр Соболев вообще не играл. Поэтому важно было понять физическое состояние каждого и дать соответствующую нагрузку, — сказал Тедеско на предматчевой пресс-конференции.

Также наставник «красно-белых» прокомментировал информацию о возможном переходе во французский клуб «Лион» защитника Самюэля Жиго.

Я уже высказывался на эту тему. «Спартак» ведёт борьбу в чемпионате за высокие места; поэтому этот ключевой игрок обороны для нас очень важен. Конечно, хорошо, что к нашим футболистам есть интерес за рубежом, но мы постараемся сохранить Жиго в команде, — добавил наставник.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в приобретении Жиго заинтересован «Лион». Французский клуб был готов заплатить за защитника €15 млн, но «Спартак» ответил отказом.

Жиго пополнил ряды «красно-белых» в 2018 году, когда перешёл из «Гента» за €8 млн. Действующий контракт защитника рассчитан до конца сезона-2021/2022. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги Самуэль провёл шесть матчей, забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает текущую трансферную стоимость защитника в €9 млн.

Ранее появилась информация, что итальянский футбольный клуб «Болонья» рассматривает возможность покупки другого игрока «красно-белых», нападающего Эсекьеля Понсе, писал NEWS.ru.