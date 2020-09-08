Аргентинский форвард «Спартака» заинтересовал «Болонью»

https://static.news.ru/photo/4eeee7ac-f1c8-11ea-8726-fa163e074e61_660.jpg Эсекьель Понсе Фото: ФК «Спартак-Москва»/vk.com

Итальянский футбольный клуб «Болонья» рассматривает возможность покупки нападающего Эсекьеля Понсе у московского «Спартака».

Об интересе скаутов команды из провинции Эмилия-Романья к 23-летнему аргентинцу сообщило издание Bologna Sport News. Как отмечается в материале, итальянский клуб активно ищет игрока на позицию нападающего. В качестве основного варианта рассматривается форвард киевского «Динамо» Владислав Супряга, однако стороны не могут прийти к компромиссу на переговорах. Понсе может стать альтернативой украинцу.

Аргентинский форвард является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». В 2015 году он заключил контракт с «Ромой», но не сыграл за римлян ни одного матча. За три сезона Понсе побывал в аренде в испанской «Гранаде», французском «Лилле» и греческом АЕК.

В 2019 году аргентинец заключил контракт со «Спартаком», соглашение истекает в 2024 году. За «красно-белых» Понсе сыграл 31 матч и забил восемь голов, в текущем розыгрыше РПЛ он четыре раза выходил на поле и дважды отличился.

Ранее NEWS.ru сообщил, что полузащитник «Спартака» Гус Тил на правах аренды перешёл в немецкий «Фрайбург».