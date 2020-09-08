Аргентинский форвард «Спартака» заинтересовал «Болонью»

Итальянский футбольный клуб «Болонья» рассматривает возможность покупки нападающего Эсекьеля Понсе у московского «Спартака».
Об интересе скаутов команды из провинции Эмилия-Романья к 23-летнему аргентинцу
Аргентинский форвард является воспитанником «Ньюэллс Олд Бойз». В 2015 году он заключил контракт с «Ромой», но не сыграл за римлян ни одного матча. За три сезона Понсе побывал в аренде в испанской «Гранаде», французском «Лилле» и греческом АЕК.
В 2019 году аргентинец заключил контракт со «Спартаком», соглашение истекает в 2024 году. За «красно-белых» Понсе сыграл 31 матч и забил восемь голов, в текущем розыгрыше РПЛ он четыре раза выходил на поле и дважды отличился.
Ранее NEWS.ru сообщил, что полузащитник «Спартака» Гус Тил на правах аренды перешёл в немецкий «Фрайбург».
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