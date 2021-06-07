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Футбол

В Госдуме призвали запретить форму сборной Украины на Евро-2020

16:59, 06 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев призвал запретить форму сборной Украины на чемпионате Европы по футболу (Евро-2020). Она включает в себя изображение украинской территории с Крымом, в границах до 2014 года. Слова депутата приводит «Чемпионат.com».

Надеюсь, что эту форму запретят. Это выражение некоей политической позиции, которая разнится с позицией нашей страны. Конфликт заложен, используя форму... Зачем выступать на Евро, если ты едешь выражать свою политическую позицию? УЕФА должны отреагировать на эту форму и запретить её, — сказал Свищев.

Он добавил, что для выражения политической позиции есть министерства иностранных дел и можно доказывать свою позицию там, а не на спортивных полях.

Сборная Украины по футболу выступит на чемпионате Европы в форме, на которой помимо карты страны с Крымом будет нанесён лозунг украинских националистов «Слава Украине! Героям слава!».

Турнир пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Украина сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.

Ранее в воскресенье стало известно, что футболисты сборной Англии решили преклонять колено во время чемпионата Европы — 2020.

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