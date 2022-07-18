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В «Фиорентине» назвали ошибкой трансфер Кокорина

Спортивный директор «Фиорентины» Праде назвал трансфер Кокорина своей ошибкой

Спортивной директор «Фиорентины» Даниэле Праде назвал переход российского нападающего Александра Кокорина в команду своей ошибкой. Однако он признался, что в клубе готовы дать второй шанс российскому форварду, передает Fiorentina.it.

Трансфер Кокорина — ошибка, за которую я несу ответственность. Однако в последнее время он играет неплохо, поэтому мы хотим оценить его вновь, — сказал Праде.

Александр Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года, подписав контракт до 2024 года. В 10 матчах в чемпионате Италии он не отметился ни одним результативным действием, но заработал две желтые карточки.

Ранее Кокорин грубо ответил подписчику, пошутившему о его карьере. Он предложил пользователю соцсети пойти копать картошку. Ранее нападающий опубликовал пост, в котором поздравил клуб с выходом в Лигу конференций.