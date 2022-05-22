«Иди картошку копай»: Кокорин ответил подписчику из Белоруссии на критику Футболист Кокорин отправил болельщика «копать картошку» в ответ на критику

Александр Кокорин / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Футболист «Фиорентины» Александр Кокорин грубо ответил подписчику, пошутившему о его карьере. Он предложил пользователю соцсети пойти копать картошку. Ранее нападающий опубликовал пост, в котором поздравил клуб с выходом в Лигу конференций.

Один из подписчиков оставил комментарий под публикацией: «216 минут за клуб за два сезона и ноль ассистов и голов, сильно».

Кирилл, иди картошку у себя копай, — ответил Кокорин подписчику.

В 2022 году Кокорин сыграл за итальянский клуб 27 минут.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского клуба. Форвард выступал за команду с 2015 года.