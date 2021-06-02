В Дании объяснили причину недопуска российских болельщиков на Евро-2020

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Анастасия Савина NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Бывший нападающий московского «Спартака» и ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал окончательную заявку сборной России на чемпионат Европы по футболу. Он считает, что несколько друзей тренера Станислава Черчесова могут проскочить в состав.

Из предварительного списка в неё не вошли голкипер Андрей Лунёв, защитники Роман Евгеньев и Илья Самошников, а также полузащитник Арсен Захарян. Понятно, что один человек с травмой — он не...