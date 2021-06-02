В Дании объяснили причину недопуска российских болельщиков на Евро-2020

https://static.news.ru/photo/9abbaea6-c38f-11eb-a744-96000091f725_660.jpgФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Посольство Дании в Москве объяснило причину окончательного решения не допускать российских болельщиков на матчи группового этапа чемпионата Европы. В первую очередь, это связано с пандемией коронавируса, передает «РБК-Спорт».
Эти правила применяются ко всем государствам и ни в коей мере не имеют особого отношения как к России, так и к чемпионату Европы. Они применяются к любому виду путешествий в Данию. В УЕФА в полной мере осведомлены об этом, — сказал представитель посольства.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) добавил, что Датская футбольная ассоциация по этому вопросу обратилась в местное Министерство иностранных дел, которое приняло решение не делать исключения на пересечение границ для российских фанатов.
Таким образом, матч Дания — Россия, который состоится 21 июня, точно пройдёт без поддержки россиян.
Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев направил письмо генеральному директору Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартину Каллену. В обращении он выразил обеспокоенность подобным решением. Более того, Алаев попросил как можно быстрее разрешить этот вопрос и предложить альтернативные варианты.