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В Дании объяснили причину недопуска российских болельщиков на Евро-2020

13:41, 02 июня 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Посольство Дании в Москве объяснило причину окончательного решения не допускать российских болельщиков на матчи группового этапа чемпионата Европы. В первую очередь, это связано с пандемией коронавируса, передает «РБК-Спорт».

Эти правила применяются ко всем государствам и ни в коей мере не имеют особого отношения как к России, так и к чемпионату Европы. Они применяются к любому виду путешествий в Данию. В УЕФА в полной мере осведомлены об этом, — сказал представитель посольства.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) добавил, что Датская футбольная ассоциация по этому вопросу обратилась в местное Министерство иностранных дел, которое приняло решение не делать исключения на пересечение границ для российских фанатов.

Таким образом, матч Дания — Россия, который состоится 21 июня, точно пройдёт без поддержки россиян.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев направил письмо генеральному директору Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартину Каллену. В обращении он выразил обеспокоенность подобным решением. Более того, Алаев попросил как можно быстрее разрешить этот вопрос и предложить альтернативные варианты.

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