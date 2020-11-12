В барнаульском «Динамо» ответили выступающему за «Спартак» Соболеву

https://static.news.ru/photo/a983ba96-24e3-11eb-a187-fa163e074e61_660.jpg Александр Соболев Фото: fcsm_official/vk.com

Представители барнаульского «Динамо» ответили на слова футболиста московского «Спартака» Александра Соболева, который является воспитанником коллектива из Алтайского края. Ранее игрок в разговоре с журналистами выразил недоумение по поводу того, что клуб из Барнаула получил компенсацию размером «условно в 20 млн рублей» за переход спортсмена из самарских «Крыльев Советов» в стан «красно-белых».

В «Динамо» подчеркнули, что Соболев, вызванный в сборную, судя по всему, не в состоянии адекватно оценивать ситуацию в Алтайском крае. В команде заметили, что футболист «забыл про реальную жизнь», когда сравнил возможности академии «Спартака» и барнаульской школы.

По сообщению «Динамо», бюджет коллектива составляет примерно 13 млн рублей. Из этой суммы 75% — это зарплаты игроков и тренеров. В частности, речь идёт и об оплате труда наставника Соболева Александра Горбунова, который вёл спортсмена с детства. Кроме того, порядка двух млн рублей идут ежегодно на аренду залов.

В клубе объяснили, что все компенсационные выплаты, в том числе за переход воспитанника из клуба в клуб, чётко прописаны в регламенте РФС. В настоящий момент «Динамо» может рассчитывать на 1,8 млн рублей за трансфер Соболева. Однако в команде признались, что получить в качестве компенсации 20 млн, о которых говорил игрок, им бы тоже очень хотелось. Эти деньги очень помогли бы как минимум в ремонте здания спортивной школы, которое «разваливается на глазах».

«Динамо-Барнаул» желает Александру Соболеву сосредоточиться на выступлении в национальной сборной и московском «Спартаке» и быть объективнее в публичных выступлениях. Карьера профессионального спортсмена скоротечна, а малая Родина у каждого одна, — говорится на сайте клуба.

Как ранее писал NEWS.ru, встреча «Урала» со «Спартаком» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась вничью со счётом 2:2. Александр Соболев в составе «красно-белых» отметился дублем в ворота екатеринбургской команды.