Матч «Урал» — «Спартак» завершился вничью

https://static.news.ru/photo/7197b240-20fb-11eb-be66-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

Встреча «Урала» со «Спартаком» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) завершилась вничью со счётом 2:2.

Так, на 6-й минуте нападающий «Спартака» Александр Соболев забил гол. Вскоре «Урал» сравнял счёт стараниями Павла Погребняка. Под конец первого тайма Соболев вновь вывел «Спартак» вперёд, реализовав пенальти. Во второй половине матча «Урал» сумел отыграться — мяч в ворота противника отправил Рафал Августиняк.

«Урал» с 15 очками занимает 11-е место в турнирной таблице. «Спартак» с 28 очками находится на второй позиции.

Ранее NEWS.ru писал, что испанская «Барселона» в скором времени расстанется с пятью футболистами. Это будет сделано для того, чтобы разгрузить платёжную ведомость и позволить себе трансферы игроков, которых хочет заполучить главный тренер команды Рональд Куман.

Специалист провёл встречу с руководством клуба, на которой обозначил необходимость трансферов «на выход».