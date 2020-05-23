Уткин заявил, что Сёмин возглавит «Арсенал»

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Клубы Английской премьер-лиги по футболу проголосуют по поводу возвращения к контактным тренировкам. Перед этим руководство команд проконсультируется с игроками и тренерами.

Итоговое решение примут 27 мая 2020 года, передаёт портал Sky Sport. Чемпионат Англии приостановили из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Матчи могут возобновиться в июне, но без зрителей. Организаторы...