Уткин заявил, что Сёмин возглавит «Арсенал»

Спортивный журналист и блогер Василий Уткин выразил мнение на счёт тренерского будущего действующего наставника московского футбольного клуба «Локомотив».
Полагаю, Юрий Сёмин с нового сезона примет «Арсенал». Тульский, — написал Уткин в своём Telegram-канале.
«Локомотив» на днях официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич, который приступит к своим обязанностям с 1 июня.
Ранее NEWS.ru писал, что журналист Василий Уткин прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».
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