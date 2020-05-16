Уткин прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива»

https://static.news.ru/photo/4ac12ee0-978e-11ea-a873-fa163e074e61_660.jpg Василий Уткин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин преследовал исключительно свои интересы, работая в клубе, заявил известный спортивный журналист Василий Уткин.

Ранее клуб официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым тренером «железнодорожников» назначен Марко Николич.

То, как было обставлено, было обставлено плохо, но нельзя это обставить хорошо, если человек стремится никуда не уходить до гробовой доски, понимаете? Дай бог жить до 150 лет. Это нельзя хорошо обставить, — заявил журналист на своём YouTube-канале.

Уткин напомнил, что клуб создан не только для того, чтобы тренеру было комфортно.

Как писал NEWS.ru, народный артист Валерий Баринов раскритиковал решение дирекции футбольного клуба «Локомотив» не продлевать контракт с главным тренером Юрием Сёминым.