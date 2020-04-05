Футбол

Улетевший из Испании Смолов вернётся в «Сельту» по первому требованию

11:57, 06 апреля 2020
Фото: Oscar J. Barroso/Global Look Press

Нападающий «Сельты» Фёдор Смолов сообщил, что вернулся в Россию из Испании по семейным причинам.

По словам футболиста, ситуация с распространением коронавируса, особенно при закрытии границ, потребовала его возвращения на родину, чтобы быть ближе к семье.

Я благодарен «Сельте» за понимание и хочу подчеркнуть, что обо всех шагах информировал клуб. Сейчас, будучи на обязательном карантине, нахожусь в регулярном контакте с тренерским штабом для выполнения обязательной программы, — рассказал он.

Смолов также подчеркнул, что при первых изменениях к лучшему и первому требованию клуба он готов вернуться в Испанию.

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ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Fedor Smolov (@smolovfedor_10)

Как писал NEWS.ru, ранее спортивный обозреватель Василий Уткин заявил, что Смолов не нарушал законов, а карантинные правила, без сомнения, выполнит.

Смолов неоднократно пытался получить у руководства клуба разрешение покинуть страну. Но ему всё время отказывали. После нескольких попыток он всё же решил уехать в Россию, чтобы решить свои проблемы. Но из-за нарушения правил россиянина ждут санкции от клуба.

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