Украинский клуб оштрафовали за интервью на русском языке

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) оштрафовал ФК «Верес» за то, что после матча 17-го тура чемпионата страны с киевским «Динамо» один из их игроков дал интервью на негосударственном языке, сообщается на официальном сайте клуба из города Ровно. В «Вересе» выразили готовность организовать курсы украинского языка для тех представителей команды, которые владеют им на недостаточно высоком уровне.

Причина — нарушение регламента соревнований по предоставлению флеш-интервью футболистами на государственном языке, которое было зафиксировано после матча 17-го тура УПЛ «Верес» — «Динамо». Решение КДК УАФ обжалованию не подлежит, — констатировали в клубе.

Там заверили, что впредь будут давать всевозможные интервью и комментарии для журналистов исключительно на украинском языке. При этом в «Вересе» выразили готовность организовать курсы украинского языка для тех представителей команды, которые владеют им на недостаточно высоком уровне.

Матч 17-го тура УПЛ между «Вересом» и «Динамо» прошёл на стадионе «Авангард» в городе Ровно и завершился победой гостей со счётом 3:0. Дублем отметился Беньямин Вербич (21-я и 61-я минуты), автором ещё одного гола стал Виктор Цыганков (65-я). При этом хозяева заканчивали встречу вдесятером. За две минуты до окончания основного времени прямую красную карточку получил Дмитрий Немчанинов.

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