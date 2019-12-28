https://static.news.ru/photo/d97426bc-2a72-11ea-bbfd-fa163e074e61_660.jpg Роман Яремчук (слева) Фото: Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинский футболист Роман Яремчук отказался от перехода в петербургский «Зенит» даже при условии теоретической зарплаты в €5 млн в год. Об этом он сообщил в интервью Виктору Вацко.

В настоящий момент я выбрал Бельгию, так как считаю, что именно здесь смогу развиваться наилучшим образом. Поехал бы я в «Зенит»? Нет, даже за €5 млн в год. На 100%. У меня хватает денег, чтобы обеспечивать свою семью и так, — рассказал Яремчук.

Как ранее писал NEWS.ru, «Зенит» следит за ситуацией вокруг хавбека «Валенсии» и члена российской сборной Дениса Черышева. По словам источника, футболист интересен петербуржцам уже пять лет, однако переход игрока в российский клуб маловероятен.