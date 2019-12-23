https://static.news.ru/photo/71ffde08-259b-11ea-9e64-fa163e074e61_660.jpg Денис Черышев Фото: AFP7/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Чемпионы России следят за ситуацией вокруг хавбека «Валенсии» и члена российской сборной Дениса Черышева. По словам источника, футболист интересен «Зениту» уже пять лет, однако вероятность перехода игрока в российский клуб маловероятна.

Собеседник «Невских новостей» пояснил , что «Зениту» известно о планах Черышева продолжить выступать в Испании. Инсайдер также отметил, что футболист может сменить клубную прописку. В этой ситуации речь скорее всего идёт о летнем трансферном окне, пояснил он. «Валенсия» при этом хочет выручить за игрока порядка €30 млн.

Воспитанник мадридского «Реала» Черышев перешёл в «Валенсию» летом 2019 года из «Вильярреала» за €6 млн. Весь прошлый сезон он также выступал на правах аренды за валенсийцев. В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей во всех турнирах, два гола и один результативный пас.

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