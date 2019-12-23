Чемпионы России следят за ситуацией вокруг хавбека «Валенсии» и члена российской сборной Дениса Черышева. По словам источника, футболист интересен «Зениту» уже пять лет, однако вероятность перехода игрока в российский клуб маловероятна.
Собеседник «Невских новостей»
Воспитанник мадридского «Реала» Черышев перешёл в «Валенсию» летом 2019 года из «Вильярреала» за €6 млн. Весь прошлый сезон он также выступал на правах аренды за валенсийцев. В нынешнем сезоне на его счету 13 матчей во всех турнирах, два гола и один результативный пас.
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