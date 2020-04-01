УЕФА перенесет все матчи национальных сборных, запланированные на июнь

Все запланированные на июнь матчи национальных сборных по футболу переносятся. Об этом сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Отмечается, что в июне должны были состояться товарищеские матчи национальных сборных в преддверии подготовки к чемпионату Европы. Так, сборная России должна была провести две товарищеские встречи против сборных Польши (2 июня) и Сербии (6 июня),
Кроме того, в июне должны были пройти стыковые матчи отборочного этапа чемпионата Европы, по итогам которых определятся последние четыре участника турнира.
Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.
ФИФА также решила перенести клубный чемпионат мира, который должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае.
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