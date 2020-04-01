УЕФА перенесет все матчи национальных сборных, запланированные на июнь

https://static.news.ru/photo/3a34c388-7426-11ea-94d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все запланированные на июнь матчи национальных сборных по футболу переносятся. Об этом сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Отмечается, что в июне должны были состояться товарищеские матчи национальных сборных в преддверии подготовки к чемпионату Европы. Так, сборная России должна была провести две товарищеские встречи против сборных Польши (2 июня) и Сербии (6 июня), сообщает ТАСС.

Кроме того, в июне должны были пройти стыковые матчи отборочного этапа чемпионата Европы, по итогам которых определятся последние четыре участника турнира.

Ранее УЕФА принял решение перенести чемпионат Европы — 2020 на один год из-за распространения коронавируса. Европейское первенство пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года, писал NEWS.ru.

ФИФА также решила перенести клубный чемпионат мира, который должен был пройти с 17 июня по 4 июля 2021 года в Китае.