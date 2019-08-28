https://static.news.ru/photo/5a0b0aee-c98d-11e9-9fa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: odiseja2001/twitter.com

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не будет наказывать «Црвену Звезду» за советский танк Т-55, который появился у стадиона «Райко Митич» в Белграде перед ответным матчем квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов с «Янг Бойз» (1:1).

Как сообщает издание Blic Online со ссылкой на ответ УЕФА, болельщики «Црвены Звезды» получили одобрение компетентных органов на создание танка в клубных цветах возле стадиона.

Его постановка не имеет ничего общего с матчем плей-офф Лиги чемпионов, — говорится в ответе УЕФА.

Сообщается, что танк Т-55 использовался Югославской народной армией в ходе вооружённых конфликтов в 90-х годах прошлого века. Хорватские СМИ назвали данную акцию болельщиков провокацией.

Уже после матча сербские болельщики, празднуя выход клуба в групповой этап Лиги чемпионов, прокатились вместе с футболистами команды по городу на бронетранспортёре.

Первый матч завершился со счётом 2:2, ответная встреча также завершилась вничью (1:1), и по правилам выездного гола в Лигу в групповой этап Лиги чемпионов попала «Црвена Звезда».

Ранее сообщалось, что на игроков сербского ватерпольного клуба «Црвена Звезда» напали в хорватском Сплите, писал News.ru.