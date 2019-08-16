Все предпосылки у него для этого есть. Дзюба любит футбол. Кроме того, каждый арбитр обладает невероятной целеустремлённостью, которая ему помогает в сложных ситуациях. И на протяжении всей карьеры Артём доказывает, что эта черта у него присутствует, — цитирует Турбина RT .