https://static.news.ru/photo/e36dbe82-c0e9-11e9-a3c7-fa163e074e61_660.jpgАртём ДзюбаФото: Сергей Лантюхов/News.ru
Нападающий петербургского «Зенита» Артём Дзюба сможет стать успешным рефери. Такое мнение высказал футбольный арбитр Евгений Турбин.
Все предпосылки у него для этого есть. Дзюба любит футбол. Кроме того, каждый арбитр обладает невероятной целеустремлённостью, которая ему помогает в сложных ситуациях. И на протяжении всей карьеры Артём доказывает, что эта черта у него присутствует, — цитирует Турбина RT.
Как писал News.ru, 10 августа московское «Динамо» принимало питерский «Зенит». Гости победили со счётом 2:0, не дав шанса подопечным Дмитрия Хохлова хотя бы сравнять счёт. В первом тайме на 10-й минуте забил нападающий «сине-бело-голубых» Артём Дзюба, а на 88-й отрыв увеличил полузащитник Магомед Оздоев.