https://static.news.ru/photo/f0414ebc-4fdc-11ea-8a50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cagliari Calcio/facebook.com

Футбольный клуб «Кальяри» вынес троим фанатам команды пожизненный запрет на посещение домашних матчей итальянского клуба за расистские оскорбления.

Болельщики были наказаны за неоднократное проявление расизма во время домашних матчей «Кальяри» за последние несколько месяцев. Имена фанатов не называются, однако отмечается, что их удалось идентифицировать благодаря совместным скоординированным действиям стюардов и сотрудников службы безопасности клуба, сообщает пресс-служба «Кальяри».

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) запретил продажу билетов на следующий гостевой матч московского ЦСКА в еврокубках. Клуб наказан из-за использования фанатами пиротехники в Будапеште на матче четвёртого тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем» (0:0). Также ЦСКА оштрафован на €25 тысяч, писал NEWS.ru.