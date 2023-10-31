Три года за поцелуй: почему наказания стали неадекватны преступлениям Разбираемся с главным секс-скандалом в футболе за последние месяцы

Фото: IMAGO/Richard Callis / SPP/Global Look Press

Луис Рубиалес и Дженни Эрмосо

Международная федерация футбола (ФИФА) вынесла предсказуемо жесткое наказание экс-главе Королевской футбольной федерации Испании Луису Рубиалесу. Функционер, который имел неосторожность поцеловать в губы капитана женской сборной страны Дженнифер Эрмосо во время церемонии награждения на чемпионате мира — 2023, получил трехлетнее отстранение от футбольной деятельности. На родине же против него и вовсе возбуждено уголовное дело. Кажется, что наказание и градус возмущения поступком Рубиалеса несоизмеримы его проступку.

«Домогательство» произошло в момент главного триумфа в истории женского испанского футбола

Очень важны обстоятельства, при которых Рубиалес совершил свое «страшное преступление». Он не зажал спортсменку где-то в темном коридоре после рядовой тренировки, а поцеловал ее во время церемонии награждения золотыми медалями чемпионата мира — первыми в истории сборной Испании. Рубиалес немало сделал для развития именно женского футбола в стране, поэтому нетрудно представить, какие эмоции он испытывал во время награждения своих футболисток, которые выиграли главный титул.

Конечно, это не отменяет того, что Рубиалесу стоило обойтись поцелуем в щеку, но совсем опускать контекст было бы несправедливо.

«Это был момент, когда двое друзей праздновали победу», — по горячим следам заявил еще действующий на тот момент глава RFEF. Но остановить каток, под который попал функционер, было уже невозможно.

Фото: Noe Llamas/Keystone Press Agency/Global Look Press Дженни Эрмосо

У истоков скандала стояла не Эрмосо

Ситуация с линчеванием Рубиалеса вызвала бы меньше вопросов, если бы Эрмосо после злосчастного поцелуя оттолкнула бы чиновника, в слезах бы убежала в подтрибунное помещение и сделала официальное заявление, где описала бы чудовищную боль и унижение, которые причинил ей зарвавшийся функционер-абьюзер.

Однако ничего подобного не произошло: Эрмосо вместе с партнершами и Рубиалесом продолжили праздновать чемпионство, а позже в Сети появилось видео, на котором пострадавшая сразу после церемонии рассказывает другим футболисткам о поцелуе. Все смеются и никто, включая саму Эрмосо, не придает произошедшему большого значения.

Более того, сразу после скандального поцелуя инцидент в интервью Diario Sport прокомментировала сама Эрмосо.

«Это был совершенно спонтанный взаимный жест большой радости от победы на чемпионате мира. У нас с президентом прекрасные отношения, он безупречно вел себя со всеми нами, и это был естественный жест дружбы и благодарности. Не нужно больше на этом зацикливаться — мы выиграли чемпионат мира и не собираемся отступать от того, что важно», — отметила футболистка.

Кроме того, в Сети есть видео, где празднование победы на ЧМ продолжается в автобусе. В какой-то момент в транспортное средство заходит сам Рубиалес, а вся команда радостно его приветствует и заводит кричалку: «Поцелуй, поцелуй!»

В здоровом обществе инцидент на этом был бы исчерпан, но тут в игру вступили испанские общественные организации и политики, продвигающие феминистскую повестку. Министр равенства, министр по социальным правам страны, а также активисты рангом пониже призвали жестко наказать Рубиалеса, назвав его поведение формой сексуального насилия.

Футбольные и государственные власти Испании, а также ФИФА, вместо того чтобы проигнорировать поднявшуюся волну или хотя бы попытаться как-то ее обуздать, оседлали девятый вал хейта и принялись топить Рубиалеса с утроенной силой. К травле подключились и известные испанские футболисты. Внезапно оскорбленной себя объявила и Эрмосо. Ситуация стала отличной иллюстрацией коллективного помешательства.

Фото: Rez Meca/Keystone Press Agency/Global Look Press Луис Рубиалес покидает Audiencia Nacional 15 сентября 2023 года в Мадриде (Испания)

Рубиалес был застигнут врасплох

Ошибка Рубиалеса в том, что он изначально не определился с тактикой защиты. Сначала глава RFEF оправдывался, затем извинялся, а потом и вовсе покинул свой пост. Он даже пытался уговорить Эрмосо встать на его защиту, но та отказалась, понимая, что ей в таком случае предстоит выслушать от своих защитников.

В итоге Рубиалес остался со своей бедой один на один: в родной стране, кроме матери, пытавшейся объявить голодовку, его никто не поддержал. Теперь он лишился поста, надолго забанен ФИФА и находится под уголовным преследованием. Градус мракобесия в испанском обществе такой, что даже приговор с реальным тюремным сроком не удивит.

Заражение футбола

В европейских государствах часто хвастаются абсолютной свободой слова и политическим плюрализмом, однако случай с Рубиалесом показывает, что есть вещи, в которых мнение, отличающееся от текущей повестки, недопустимо. Ну просто невозможно представить, что в Испании нет ни одного известного человека, который посчитал бы травлю и санкции в отношении Рубиалеса несоизмеримыми его проступку! Но все молчат либо пляшут на костях функционера.

Фото: Rez Meca/Keystone Press Agency/Global Look Press Луис Рубиалес с адвокатом

Хотя антисексистская, антирасистская и антиабьюзерская истерия накрыла не только Испанию. Недавно под каток безжалостной машины по защите всевозможных прав чуть не попал футболист «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо, который выложил в соцсетях фото с темнокожим одноклубником Андре Онаной и сопроводил его эмодзи с гориллой. Футбольная ассоциация Англии открыла дело о расизме, но камерунский вратарь вступился за одноклубника. «Запись Гарначо означала, что я сильный», — заявил Онана в соцсетях.

Голкипер также справедливо отметил, что другие люди не могут решать за него, на что ему обижаться. За Эрмосо же такое решение приняли, и, кажется, она совсем не против.

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