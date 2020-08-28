Тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал нулевую ничью с «Локо»

https://static.news.ru/photo/d3194006-ead7-11ea-b057-fa163e074e61_660.jpg Сергей Семак Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал нулевую ничью с московским «Локомотивом» в матче шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Старались, хотели выиграть, но не хватило свежести и остроты в атаке. Будем исправлять в следующих матчах. Усиление состава, безусловно, необходимо по некоторым позициям, но моё дело — тренировать, а руководство клуба знает, как решать кадровые вопросы, — отметил Семак.

Тренер также опроверг данные о конфликте, якобы имевшем место между Артёмом Дзюбой и Сердаром Азмуном после предыдущего поединка в Москве с «Динамо». По его словам, «ничего подобного между игроками не было».

Встреча «Зенита» и «Локомотива» прошла с минимумом опасных моментов, итоговый счёт — 0:0. На 10-й минуте полузащитник железнодорожников Дмитрий Рыбчинский отправил мяч в ворота «Зенита», но гол отменили из-за офсайда. Далее судья принял ещё одно спорное решение, не назначив пенальти после контакта защитника «Локомотива» Ведрана Чорлуки с нападающим петербуржцев Сердаром Азмуном.

Ранее NEWS.ru писал, что главный тренер «Локомотива» Марко Николич резюмировал поединок с «Зенитом».