Тренер вратарей футбольного клуба «Крылья Советов» (Самара) Виктор Гаус дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитров.
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что Гаус «оскорбил судейскую бригаду с использованием нецензурных выражений» во время матча чемпионата России с московским «Спартаком».
Там была и ненормативная лексика, и оскорбления, — приводит РИА Новости слова Григорьянца.
Также глава КДК сообщил, что тренер принёс извинения и признал свою вину.
«Крылья Советов» 25 августа в игре 7-го тура дома проиграли «Спартаку» со счетом 1:2.
Ранее КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Зенита» Сергея Семака на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбление арбитра Алексея Матюнина, писал News.ru.