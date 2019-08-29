https://static.news.ru/photo/1b910658-ca58-11e9-aabd-fa163e074e61_660.jpg Виктор Гаус Фото: kc-camapa.ru

Тренер вратарей футбольного клуба «Крылья Советов» (Самара) Виктор Гаус дисквалифицирован на два матча за оскорбление арбитров.

Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что Гаус «оскорбил судейскую бригаду с использованием нецензурных выражений» во время матча чемпионата России с московским «Спартаком».

Там была и ненормативная лексика, и оскорбления, — приводит РИА Новости слова Григорьянца.

Также глава КДК сообщил, что тренер принёс извинения и признал свою вину.

«Крылья Советов» 25 августа в игре 7-го тура дома проиграли «Спартаку» со счетом 1:2.

Ранее КДК РФС дисквалифицировал главного тренера «Зенита» Сергея Семака на два матча Российской премьер-лиги (РПЛ) за оскорбление арбитра Алексея Матюнина, писал News.ru.