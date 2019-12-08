https://static.news.ru/photo/fb7f6d22-19ea-11ea-a8d0-fa163e074e61_660.jpg Доменико Тедеско Фото: Сергей Булкин/News.ru

Главный тренер футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско прокомментировал разгромное поражение от «Ростова» (1:4) в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Безусловно, результатом разочарованы. 1:4 — это серьёзный счёт, тем не менее могу сказать, что игра была сумасшедшей. У «Ростова» было пять ударов в створ, из которых четыре забили. Счёт немного завышен, несправедлив. Семь недель работы здесь прошло, часть чемпионата закончена, впереди сборы и много работы. Надеюсь, проведём их плодотворно, — сказал Тедеско на послематчевой пресс-конференции.

Кроме того, наставник «красно-белых» отреагировал на вопрос про отставку.

Принятие подобных решений зависит не от меня, — добавил он.

Также специалист отметил, что никогда не скажет ничего плохого про своих игроков.

Я всегда буду защищать своих ребят, это мои игроки, я не могу про них что-то говорить плохое. И сам выходить на поле не могу. Они должны выходить с горящими глазами. Поле должно быть в огне. Поражение от «Ростова» — моя вина. Вы видели нашу команду, у нас много молодых игроков, которых надо развивать. Мы заплатили цену. Это не проблема. Мы будем работать, — заключил он.

Как ранее писал NEWS.ru, «Ростов» обыграл московский «Спартак» со счётом 4:1 в матче 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В составе «Ростова» дубль оформил полузащитник Бахтиёр Зайнутдинов (22-я и 83-я минуты), также отличились полузащитник Алексей Ионов (53-я) и защитник Дмитрий Чистяков (79-я). Единственный мяч в составе «Спартака» забил нападающий Эсекьель Понсе (81-я).