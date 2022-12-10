Тренер сборной Нидерландов сообщил об уходе из команды Тренер Луи ван Гал сообщил об уходе из сборной Нидерландов по футболу

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Луи ван Гал покидает пост главного тренера сборной Нидерландов по футболу. Об этом сам 71-летний специалист заявил журналистам после проигрыша его команды в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Сборная Нидерландов уступила команде Аргентины в серии пенальти. При этом в основное время европейцам удалось отыграться при счете 0:2. Слова ван Гала приводит ТАСС.

Я не буду продолжать работать главным тренером сборной Нидерландов, это действительно был мой самый последний матч, завершился мой третий срок пребывания в национальной команде. В последний заход команда провела 20 матчей и не проиграла [в основное время] ни одного, — сказал специалист.

Луи ван Гал возглавил сборную Нидерландов в августе 2021 года уже в третий раз. После нынешнего проигрыша он заявил, что гордится игроками и ему «невероятно больно» из-за того, что команда выбыла таким образом.

В ночь на 10 декабря сборная Аргентины вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Она обыграла в серии пенальти команду Нидерландов со счетом 4:3. Встреча прошла на стадионе «Лусаил Айконик».

Основное время встречи завершилось со счетом 2:2. Голы забили у аргентинцев Науэль Молина (35 минута) и Лионель Месси (73, пенальти), в сборной Нидерландов дубль на счету Ваута Вергхорста (83, 90+11). В дополнительное время мяч не достиг ворот ни одной из команд. В серии пенальти точнее оказались аргентинцы — 4:3.