Тедеско отреагировал на слова Федуна о снятии «Спартака» с РПЛ

https://static.news.ru/photo/6a65b91e-da78-11ea-89cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: spartak.com

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал матч первого тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором «красно-белые» упустили победу (2:2) во встрече с ФК «Сочи».

Хорошо начали матч, забили два мяча, но затем снизили активность в плане прессинга. Второй тайм провели тоже хорошо, неплохо проявила себя вся наша группа атаки: Максим Глушенков, Александр Соболев, Эсекьель Понсе, Джордан Ларссон. Конечно, нужно было забивать третий мяч, чтобы избежать этой обидной ничьей, — отметил тренер.

Также Тедеско оценил слова владельца клуба Леонида Федуна, заявившего о намерении сняться с чемпионата из-за необъективного судейства.

Прежде всего, хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что не удалось добиться победы. Мы внутри команды не ведём с игроками разговоры о судействе, хотя в прошлом сезоне было немало случаев, когда работа арбитров в матчах «Спартака» вызывала вопросы. Сейчас не хотелось бы давать комментарии на эту тему. Повторюсь лишь, что у нас были моменты, чтобы забить 4-5 мячей. Тогда «Сочи» не смог бы ничего сделать, — подчеркнул Тедеско.

Ранее «Спартак» на своём поле пропустил гол на 90-й минуте и упустил победу в РПЛ.

Как писал NEWS.ru, владелец «Спартака» Леонид Федун, комментируя матч своих подопечных с ФК «Сочи», пригрозил снять клуб с чемпионата РПЛ.