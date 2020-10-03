Тренер «Динамо» возвысил себя над «Краснодаром»

https://static.news.ru/photo/4cea6a5e-0676-11eb-8161-fa163e074e61_660.jpg Александр Кульчий Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «Динамо» Александр Кульчий прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче десятого тура Российской премьер-лиги со счётом 2:0.

Довольны и содержанием, и результатом. Ребята большие молодцы, сыграли строго, как договаривались. Считаю закономерной победу, мы выглядели лучше, чем «Краснодар», — сказал Кульчий на послематчевой пресс-конференции.

Специалист рассказал, что постарался найти нужные слова, чтобы настроить подопечных на результат.

Постарался найти какие-то слова. Не сказал бы, что ребята плохо выглядели с «Химками». Понятно, что такие события произошли — уход главного тренера всё-таки. Но победа — это заслуга ребят. Тренеры приходят и уходят, а клуб будет всегда. Прежде всего, именно они выходят на поле и делают результат. В этом матче вся команда лучшая, — добавил он.

Как ранее писал NEWS.ru, «Динамо» обыграло «Краснодар» со счётом 2:0. Голами отметились Вячеслав Грулёв и Данила Лесовой.