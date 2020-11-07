Тренер «Динамо» рассказал о победе над «Локомотивом»

https://static.news.ru/photo/3256695c-21f3-11eb-b01b-fa163e074e61_660.jpg Сандро Шварц Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Главный тренер футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал победу над столичным «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги со счётом 5:1.

В первом тайме нам пришлось непросто, было много опасных моментов от соперника. А у нас на поле была довольно молодая команда. Я доволен игрой. Тем не менее мы пропустили со стандарта — это те моменты, над которыми нам надо очень много работать и тренироваться, — сказал Шварц на послематчевой пресс-конференции.

По его словам, команда хорошо отработала в защите. У коллектива есть пища для размышлений.

В стартовом составе дебютировал 18-летний Константин Тюкавин.

Он очень много и хорошо тренировался, забивал много мячей в тренировочной сессии. Своим характером, отношением к делу и открытостью он доказал, что заслуживает выйти в стартовом составе, — добавил он.

Как утверждает специалист, перед первой игрой «динамовцы» не думали, что могут завоевать девять очков, которые есть в копилке, нужно было идти от этапа к этапу.

Три игры — девять очков. Я принял команду, у которой хороший фундамент. Голы хорошие были, когда уходили из обороны в атаку. На будущее нам тоже надо будет выбрать правильное направление, выбирать верные позиции и грамотно играть без мяча, — заключил он.

Он также рассказал о подготовке к дерби со «Спартаком», который состоится через две недели после перерыва на сборные.

Мы интенсивно провели эти недели. Начиная со следующей мы будем серьезно готовиться к «Спартаку». Не будет Себастьяна Шиманьски и Сергея Паршивлюка — это важные игроки, но те ребята, которые есть в обойме, подойдут подготовленными к предстоящей встрече. Конечно, мы расстроены, что они не примут участие, но надо идти дальше, — заключил он.

Как писал NEWS.ru , «Динамо» разгромило «Локомотив» в матче 14-го тура российской премьер-лиги. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 5:1.