Травма Дзюбы в области паха оказалась несерьёзной

https://static.news.ru/photo/1eac3a5a-332b-11eb-a20f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба примет участие в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Брюгге».

Так, травма Дзюбы, полученная в ходе матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против тульского «Арсенала» (0:0) оказалась несерьёзной. Обследование, которое прошёл футболист, не выявило никаких проблем, пишет «Спорт-Экспресс».

Также уточняется, что во встрече с «Брюгге» «Зениту» не помогут полузащитник Магомед Оздоев и защитник Данил Круговой.

В конце матча с «Арсеналом» Дзюба попросил замену. Нападающий мог получить травму в области паха.

Встреча «Зенита» и «Брюгге» состоится 2 декабря. Игра начнётся в 23:00 мск.

Ранее NEWS.ru писал, что матч 17-го тура РПЛ «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Урал» (Екатеринбург) пройдёт без зрителей.

Игра состоится 5 декабря на «Газпром Арене», начало встречи в 19:00 мск.