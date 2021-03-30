Траблы в Трнаве: Россия сильно усложнила себе жизнь на пути к ЧМ-2022

Сборная России завершила трёхматчевый мартовский цикл отбора к чемпионату мира — 2022 в Катаре матчем с самым неудобным соперником группы — Словакией. Всё бы ничего, но смотреть на эту грустную картину не было сил. Оперативный разбор поражения россиян на выезде — в материале NEWS.ru.

Без изменений в составе

Вроде бы живём в век высоких технологий, соперники досконально изучают друг друга, а у словаков даже и преимущество было перед матчем — главный тренер Станислав Черчесов на заключительную игру не стал особо мудрствовать над составом. Тактика удивительная, конечно. Снова с первых минут вышел Юрий Жирков, который в прошлой игре лишь раз помог напарникам. Зато это стал его 102-й матч за национальную команду, вышел на четвёртое место в истории по количеству проведённых встреч за сборную, даром что 37-летнего футболиста на поле вообще не было видно. На вторую половину игры полузащитника сменил Андрей Мостовой.

Есть пробитие, да не в те ворота

До 40-й минуты и обсуждать особо нечего: несколько опасных атак словаков, несколько — наших, но в целом команды демонстрировали довольно спокойный футбол, перекрывая мяч в центре поля. Ближе к середине первого тайма Рифат Жемалетдинов получил «горчичник» за фол у чужой штрафной и лишился права провести следующую встречу против хорватов. Затем жёлтой карточкой отметился капитан Артём Дзюба, который врезал по ноге Якубу Громаде — то ли со злости, что не получается забить, то ли действительно случайно. Первый вариант, конечно, больше откликается. Зато после этого словаки через пять минут (на 38-й) отомстили за своего коллегу и влупили по воротам Шунина после подачи углового. Милан Шкриньяр выпрыгнул выше других и отправил мяч точно в сетку.

Миранчук и Соболев должны были спасти

Со свистком на второй тайм инициативу захватили именно словаки, которые после забитого гола только прибавили в силах. Чего нельзя было сказать про Черчесова и Ко. Мяч абсолютно не шёл в ворота, и наставник принял решение выпускать свежую силу. Учитывая карточку Жемалетдинова, деваться особо было некуда. Вместо него на поле появился Алексей Миранчук — именно он должен был помочь команде сравнять счёт. Следом за ним вместо Мостового, который сыграл только 20 минут, вышел и Александр Соболев в пару к Дзюбе. Вообще довольно интересно наблюдать, как на поле взаимодействуют главные клубные соперники. На матч с Мальтой спартаковец вышел как раз вместо Артёма за 10 минут до конца, сейчас же «биг босс» решил действовать иначе. И до 70-й минуты вся эта схема выглядела довольно слабо, хоть ребята и прибавили в атаке, однако словаки продолжали грамотно действовать в обороне.

Мастерство Дзюбы и быстрая ошибка обороны

За 19 минут до конца матча россиянам всё же удалось сравнять счёт. После прострела с левого края от Миранчука Дзюба выкатил мяч к линии штрафной под удар Кузяеву, мяч отрикошетил к Марио Фернандесу, который попал точно в цель. Только вот радоваться долго не пришлось. После гола Соболев быстро забрал мяч и поставил его в центр поля, намекая, что необходимо продолжать и срочно забивать ещё один, но, кажется, он не рассчитал, что у соперника был такой же план. На 74-й минуте Мак сместился с левого края штрафной к центру, ушёл от Фернандеса, обманул Андрея Семёнова и Магомеда Оздоева, а затем красиво пробил низом в левый угол. Так что счёт стал 2:1, и команде Черчесова пришлось начинать всё сначала, да вот только ответить в итоге так и не смогли.

Печаль, да и только

Этот матч в очередной раз показал — хватит попусту восхвалять сборную. Мальта и Словения — это не те соперники, по которым стоило делать быстрые выводы. Да и Словакия должна была быть проходимой, учитывая, что в целом команды равны. Но если мы проигрываем более-менее равным соперникам, то что будет дальше? Кипру проиграем? О каком выходе на чемпионат мира может идти речь? И самое главное — что мы там покажем?