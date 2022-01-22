Товарищеский матч «Зенита» завершился дракой с участием Дзюбы

Товарищеский матч между футбольными клубами «Зенит» и «Ботев» завершился дракой. Полузащитник петербургской команды Вильмар Барриос сцепился с соперником в концовке встречи. Позже к драке подключились и другие футболисты, в том числе Артём Дзюба, который к тому времени находился на скамейке запасных, сообщает «Р-Спорт».

Встреча была завершена на 80-й минуте из-за потасовки на поле. Футболисты разговаривали на повышенных тонах и толкали друг друга. В итоге арбитры и представители клубов урегулировали конфликт.

Товарищеский матч, который проходил в рамках тренировочных сборов в ОАЭ, завершился со счётом 2:2. В составе «Зенита» мячи забили Магомед Оздоев и Дзюба.

Ранее сообщалось, что нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев перешёл в «Зенит». Контракт с 26-летним форвардом подписан до конца сезона-2024/25. «Зенит» заплатил за игрока около €2,14 млн.