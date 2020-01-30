https://static.news.ru/photo/1bb84e46-4359-11ea-a60f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Официальный сайт футбольного клуба «Спартак» Москва

Генеральный директор футбольного клуба «Спартак» (Москва) Томас Цорн заявил, что с нападающим Александром Соболевым достигнуто комфортное для «красно-белых» соглашение.

Достигнуто максимально комфортное для нас соглашение: сначала мы сможем посмотреть на нового нападающего в режиме аренды, а спустя полгода примем решение о полноценном трансфере по заранее оговоренной стоимости, — приводит слова Цорна пресс-служба «Спартака».

По словам генерального директора, важно было взвешенно подойти ко всем деталям потенциальной сделки. Цорн признался, что «в декабре пришлось немного слукавить, отвечая на вопросы СМИ об интересе к Александру Соболеву со стороны «Спартака». Он отметил, что на тот момент клуб не был на сто процентов уверены в том, что переход состоится на устраивающих клуб условиях.

Ранее «Спартак» (Москва) официально объявил о переходе 22-летнего нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева, который перешёл на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца текущего сезона с возможностью дальнейшего выкупа игрока, писал NEWS.ru.