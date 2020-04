Том Брэди нарушил карантин и отправился тренироваться в закрытый парк

Инцидент произошёл в центре Тампы. Работница парка патрулировала территорию, чтобы убедиться, что люди не занимаются спортом, и заметила мужчину. Им оказался супруг супермодели Жизель Бюндхен Брэди. Игроку в американский футбол выписали штраф.

Tom Brady may have won six Super Bowls, but like the rest of us, he’s just trying to find a place to work out. Tampa mayor @JaneCastor said in today’s briefing that a @tampaparksrec employee approached a man working out downtown and told him the park was closed. It was @TomBrady . pic.twitter.com/etrPdrrGsN