В Австралии отправившегося за пивом мэра оштрафовали за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/3f2c7598-80a6-11ea-bf32-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полиция австралийского штата Виктория оштрафовала мэра города Уоррнамбул Тони Херберта на $1044 за нарушение карантинных правил, введённых из-за пандемии коронавируса. Ранее в прессе появилась фотография, на которой чиновник запечатлен распивающим пиво у магазина спиртных напитков.

По правилам социального дистанцирования, в регионе не допускаются встречи компаний численностью более двух человек. Исключения делаются лишь в редких случаях и распространяются на соседей и людей, продолжающих ходить на работу, передаёт CNN.

. @WarrnamboolCity mayor Tony Herbert has been fined by @VictoriaPolice for breaching COVID-19 laws. Was snapped drinking a beer on the city's main street last week. Herbert says he thought engaging with business owners as part of mayoral role was within law @abcmelbourne pic.twitter.com/pGbXn8TNM0 — Daniel Miles (@danielmiles) April 16, 2020

Херберт принёс свои извинения за произошедшее, признав, что совершил ошибку.

Я полагал, что моё взаимодействие с владельцами бизнеса как часть моей работы мэром было в рамках закона. Однако я понимаю, что случайно нарушил новые законы, — пояснил чиновник.

В Австралии подтверждены более 6 500 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 65 пациентов скончались. Первым осуждённым за нарушение карантинных правил в стране стал житель города Перт, писал NEWS.ru.