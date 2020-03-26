Хоть весь мировой футбол и парализован из-за пандемии коронавируса, разговоры о возможных трансферах не утихают. Ранее стало известно, что очередные переговоры агента голкипера «Баварии» Мануэля Нойера Томаса Крота с представителями мюнхенского клуба по поводу продления контракта с вратарём не увенчались успехом. Значит ли это, что Нойер в скором времени покинет команду? А кто ещё из звёзд мирового футбола может в ближайшее время оказаться в новом коллективе? Разбирается NEWS.ru.

Нойер vs тер Штеген: новый уровень противостояний

Уже давно не секрет, что между двумя голкиперами сборной Германии Нойером и Марк-Андре тер Штегеном сложные взаимоотношения. Виной всему национальная команда. Главный тренер бундестим Йоахим Лёв давно для себя определился с номером один. Вне зависимости от физического состояния и результатов место в воротах за Мануэлем. Теперь противостояние может выйти на новый уровень. Руководство «Баварии» всерьёз задумывается о смене Нойера, и главный претендент на его место, как вы уже догадались, вратарь «Барселоны» тер Штеген. А вы ещё говорите, что закона бумеранга не существует.

«Бавария» уже давно для себя решила, что во вратарской зоне необходимы перемены. Нойер не становится моложе (ему 33 года), показывает не лучшие результаты — в общем, довольно очевидный набор причин. В связи с чем ещё прошлым летом был подписан голкипер «Шальке-04» Александр Нюбель. 23-летний немец должен присоединиться к команде после окончания текущего сезона. Такое решение очень возмутило Нойера, который принял этот жест как попытку сдвинуть себя на второй план, а в случае прихода тер Штегена, возможно, и на третий. Очевидно, что новости о возможном переходе главного конкурента по сборной оптимизма не прибавляют.

Мануэль Нойер Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Однако проблемы с контрактным соглашением существуют не только у Мануэля. Как сообщает Diario Sport, «Барселона» также имеет сложности с продлением соглашения с тер Штегеном (срок истекает в 2022 году). Но в данном случае дело не в плохих взаимоотношениях — и «Барса», и Марк-Андре преисполнены любовью друг к другу. Стороны просто не могут договориться об улучшенных условиях. Каталонский клуб предложил игроку контракт до 2024 года с зарплатой €6,5 млн за сезон с дополнительными бонусами, но тер Штеген с такими условиями не согласен, считая, что заслуживает получать больше. Есть ощущение, что «Барселоне» не составит труда решить эту проблему. Кипер в этом сезоне демонстрирует отличную игру, является одним из ключевых футболистов в нынешнем составе каталонской команды. К тому же вратарь «сине-гранатовых» вряд ли захочет снова портить себе настроение из-за возможных столкновений с Нойером, даже несмотря на то, что в нынешнем состоянии мюнхенской команды «победа» была бы за ним.

Амбиции Роналду и «Ювентус»

Настоящей бомбой предстоящего трансферного окна может стать отъезд из Турина португальского форварда Криштиану Роналду, которого не устраивает собственная роль в «Ювентусе». Он хочет быть не просто лидером, а главной звездой клуба. Ситуация подогревается также разговорами о конфликте португальца с главным тренером команды Маурицио Сарри. Все мы помним, как по осени итальянец заменял известного футболиста по ходу матчей, ссылаясь на не лучшие кондиции своего подопечного. Криштиану был тогда очень недоволен.

Криштиану Роналду Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

До приостановки чемпионата ситуация во взаимоотношениях вроде бы нормализовалась. По крайней мере, открытых конфликтов не было. Но очевидно, что пока ещё Сарри строит команду и непонятно, сколько времени на это у него уйдёт. А у Роналду времени совсем нет. И это главная проблема.

К счастью для португальца, на него есть спрос. ПСЖ и «Манчестер Юнайтед» сделали уже предложение Роналду, об этом сообщает Diario Gol. Теперь решение за футболистом. Игрок сборной Португалии однажды уже махнул на всё рукой и с лёгкостью ушёл из стана «Реала», который сделал его великим (никто не спорит с тем, что и футболист многое отдал «королевскому клубу»). Поэтому покинуть «Ювентус» вряд ли составит большого труда. Как и для Эрлинга Холанда покинуть «Боруссию».

«Реальные» возможности

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд стал сенсацией этого сезона. 19-летний норвежец в 33 матчах забил уже 40 голов, 10 из них — в Лиге чемпионов. Футболист занимает четвёртое место в борьбе за «Золотую бутсу», которую присуждают лучшему бомбардиру Европы, после Чиро Иммобиле («Лацио»), Роберта Левандовски («Бавария») и Криштиану Роналду («Ювентус»). Естественно, «Реал Мадрид» не мог не обратить внимание на подающего большие надежды футболиста. Испанская Marca сообщает, что норвежец стал главной трансферной целью «сливочных».

Эрлинг Холанд Peter Steffen/dpa/Global Look Press

«Реалу» срочно нужна сильная «девятка». Ни Лука Йович, ни Мариано Диас не оправдали возложенных на себя надежд. Если говорить о доминиканском футболисте, то в «королевском клубе» и вовсе надеются, что Диас примет одно из предложений и покинет команду летом. Сам игрок пока упирается. К любимцу главного тренера команды Зинедина Зидана — Кариму Бензема — сейчас меньше всего вопросов. Однако это не отменяет того факта, что клубу лучше найти сильного бомбардира, который будет помогать французу.

А как же Килиан Мбаппе и Неймар, спросите вы. Об этих ребятах, само собой, в клубе не забыли. Но в руководстве «Реала» понимают, что заполучить Мбаппе в ближайшее время не получится, а Неймар, страдающий по «Барселоне», может вызвать нездоровую атмосферу в раздевалке. Интересно, правда, почему об этом президент «Реала» Флорентино Перес не задумывался раньше.

Даже если взять нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса, интерес к которому проявляет команда из Мадрида, Холанд выглядит наиболее выгодной кандидатурой. Мартинес является аргентинцем, а в Испании существует лимит на футболистов из стран, не входящих в состав Евросоюза. Да и ценник в €75 млн, который из-за остановки чемпионата обязательно ещё снизится, не кажется чем-то непреодолимым для «бланкос».

Отлично, с «Реалом» всё понятно. Остаётся разобраться с Холандом. Когда норвежец прибыл в «Дортмунд», он сделал это с обещанием остаться хотя бы на год в Боруссии, но его результативность слишком соблазнительна для многих клубов. Поэтому ситуация может измениться в любой момент. Сам он вряд ли будет против перехода в «Реал».