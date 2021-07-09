Теперь — величайший: Месси впервые в карьере выиграл трофей с Аргентиной

Этот день настал. Лионель Месси наконец взял трофей со сборной Аргентины. Счастливым для вундеркинда мирового футбола оказался Кубок Америки 2021 года. В финальном матче аргентинцы обыграли заклятых соперников из Бразилии со счётом 1:0. Как команды шли к финалу и как разбирались на «Маракане» — в нашем материале.

Путь на Копа

Лидеры южноамериканского футбола, два непримиримых соперника дошли до финала Кубка Америки весьма бодро. Начнём с бразильцев. Подопечные Тите весь отрезок Копы прошли без единого поражения: пять побед и одна ничья. Осечка в виде ничейного результата произошла в последнем матче группового этапа портив команды Эквадора (1:1). Справедливости ради скажем: в поединке против эквадорцев Тите выставил чуть ли не второй состав. Многие лидеры пентакампионов получили возможность перевести дух перед стадией плей-офф.

Всего футболисты сборной Бразилии заколотили на турнире 12 голов и пропустили только два мяча. Отличная статистика!

Впрочем, у их соперников тоже неплохо обстояли дела. Аргентина начала Копу с ничьи в матче против крепких чилийцев, но к середине турнира команда Лионеля Скалони раскочегарилась: с крупным счётом были обыграны команды Боливии (1:4) и Эквадора (3:0). В полуфинале, правда, Колумбия имела возможность преподнести Аргентине неприятный сюрприз, но в серии пенальти свою сборную спас вратарь «Астон Вилы» Эмилиано Мартинес. Он потащил три 11-метровых удара и тем самым вывел команду в финал.

До финала Аргентины на счету имела 11 забитых гола на 3 пропущенных. Что важно: в нынешнем розыгрыше Кубка Америки Месси особенно хорош. Лидер команды отметился четырьмя голами и пятью голевыми передачами.

Одним словом, к решающему поединку обе команды подходили в полном порядке.

Чужой среди своих

Говоря о финале, нельзя не сказать о месте, где должен был состояться решающий матч. Классику южноамериканского футбола принимала легендарная «Маракане». Однако если вы полагаете, что домашние трибуны могли стать каким-то дополнительным подспорьем для бразильцев, то это глубокое заблуждение.

С одной стороны, многотысячная «Маракана» имела возможность принять только 600 зрителей. Но это полбеды. Огромное количество бразильцев поддержало Аргентину и Месси. Да-да, в финале Кубка Америки, который проходит в Бразилии, местные фанаты отдали предпочтение команде Месси. Чудеса!

Такие настроения, конечно же, возникли не на пустом месте. Несмотря на критическое положение на фоне коронавируса в стране, Бразилия решила провести турнир у себя в стране (изначально турнир должен был состояться в Колумбии и Аргентине).

Подобное решение властей вызвало огромное негодование у фанатов и никакой футбол (казалось бы!) не смог успокоить бразильцев. Недовольство президентом страны и футбольными чиновниками вылилось в итоге в то, что местные болельщики отвернулись от своей команды.

Бразильцы решили отдать предпочтение Месси и Ко. Всяко лучше, чем болеть за игроков, которые с закрытыми глазами выполняют приказы неугодного правителя.

Таким образом, даже Бразилия оказалась на стороне Аргентины. Более благодатной почвы для победы Месси найти было бы трудно.

Что по моментам?

Первый тайм прошёл под девизом: «борьба, борьба и ещё раз борьба». Огромное количество столкновений, жёстких подкатов. Для понимания: первая жёлтая карточка была показана уже на третьей минуте (всего в матче их было шесть...). С первых минут футболисты обеих команд дали отчётливо понять, что никто и ни с кем церемониться не будет. Собственно, по-другому в этом матче быть и не могло!

Большое количество борьбы на поле оставило всё остальное на втором плане. Опасных или хотя бы отдалённо напоминающих опасность моментов до 20 минуте не было вообще. Но потом случился неожиданный гол Анхеля Ди Марии. На 22-ой Родриго Де Пауль со своей половины поля сделал перевод вперёд, Ди Мария подхватил мяч, выскочил один на один и перебросил Эдерсона — 1:0.

После пропущенного гола бразильцы стали действовать немного активнее в атакующем плане, однако до каких-то конкретных моментов не дошло. Положение дела нужно было исправлять во втором тайме.

Бразильцы зажгли в конце, но было поздно

Они этим и занялись. Уже на 52-ой минуте бразильцам удалось сравнять счёт во встрече. После скидки вперёд от Пакета Ришарлисон подхватил мяч, ворвался в штрафную и затолкал со второй попытки мяч в сетку. Но гол из-за офсайд не был засчитан. Вслед за этим ещё один мощный удар нанес тот же Ришарлисон с десяти метров, но вратарь Мартинес перевёл на угловой.

Несомненно, во втором тайме, особенно в концовке, игра раскрылась. Бразильцы в силу острой необходимости стали чаще появляться в штрафной соперника. Было два мощнейших момента у Барбозы. Также стоит отметить, что в целом очень активен был Неймар на протяжении всего матча. Однако всё тщетно.

Аргентинцы не позволили себя сломить. Дисциплинированная, трезвая игра в обороне помогла удержать Мессии и компании удобный счёт. Матч так и завершился с минимальным преимуществом Аргентины — 1:0.

Таким образом, Лионель Месси, который собрал всевозможные титулы в «Барселоне», в 34 года наконец (точнее так: НАКОНЕЦ) завоевал свой первый трофей в сборной. Три проигранных финала, дисквалификации, уход из сборной — и вот, заветный трофей в руках!

Теперь, Лео, ты точно величайший!