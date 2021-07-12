Тарасова отреагировала на отстранение сборной России по футболу от стыков

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что сборная России по футболу заслужила сыграть отборочный матч на ЧМ-2022, сообщает «Спорт-экспресс». Таким образом она отреагировала на отстранение национальной команды от участия в стыковом матче против Польши. По мнению Тарасовой, политику и спорт никак нельзя смешивать.

Наши в футболе не самые сильные, но они заслуживали сыграть отборочный матч на чемпионат мира. Международная федерация неправа в этом случае. Политику и спорт смешивать никак нельзя! — сказала Тарасова.

Россия должна была провести отборочный матч на ЧМ-2022 против Польши 24 марта в Москве. В следующем раунде польская сборная сыграет против победителя пары Швеция — Чехия.

Ранее Международная федерация футбола официально отстранила сборную России от участия в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. Таким образом, сборная Польши автоматически вышла в финал квалификации.