Воскресный день для болельщиков московского «Локомотива» выдался по-настоящему удачливым. Подопечные Юрия Сёмина одержали первую сухую победу после пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал разгром над «Уралом» со счётом 4:0 в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Юрий Сёмин (второй слева)Юрий Сёмин (второй слева)Сергей Булкин/News.ru

— Мне очень понравился матч, нашим болельщикам, я думаю, тоже. Игроки очень ответственно подошли, потому что с «Уралом» всегда игры идут очень тяжело. В этот раз удалось реализовать четыре мяча, могли забить ещё. На мой взгляд, выдался хороший футбол.

Не возникало ли у вас тревоги, что в этой игре пропустив мяч, все может перевернуться с ног на голову?
— Возникало. 2:0 в первом тайме — счёт скользкий. Кажется, что победил, но пропуская гол, начинается, как обычно, агония. Мы в перерыве серьёзно разговаривали. Игроки сами проявили большую инициативу, понимали, что ещё ничего не закончилось, а нужно продолжать бороться. Нельзя так транжирить моменты. Надо добивать, а этого пока у нас нет. Такая же ситуация была в Самаре с «Крыльями Советов». После счёта 1:0 у нас была масса моментов.

Когда ожидать Джефферсона Фарфана?
— Восстановление нормальное, хорошо прошла операция. Есть временные параметры, которые нельзя раньше времени игнорировать. Как бы организм не реагировал, его точно не будет до нового года.

Мурило не играл 90 минут. Серьёзная конкуренция?
— В любой ситуации есть конкуренция, в какой-то период играл Мурило, сейчас поправился Бенедикт Хевидес, поправится Соломон Кверквелия — будет он играть. Есть варианты. На сегодняшний момент остановились на этой группе игроков.

Гжегож Крыховяк два матча подряд забивает. В чём секрет его преображения?
— Преображения никакого нет. Он профессионально очень хороший игрок, всегда готовится и играет изо всех сил.

Тимур Сулейманов вышел в конце встречи. Представьте его. Это ответ «Краснодару», что у них есть игроки из собственной академии?
— У нас очень много игроков из своей школы, даже больше, чем в любой другой команде. Наверное, всё-таки надо говорить о том, что искусственно ничего делать нельзя, иначе никакого прогресса не будет. В какой-то момент они завоёвывают время, затем, возможно, завоют место в стартовом составе. На сегодняшний момент у нас, в принципе, второй нападающий — Сулейманов.

Почему заменили именно Миранчуков, а не Фёдора Смолова, у которого была карточка?
— Мы их беречь должны. Они в какой-то момент должны иметь паузу. Я думал, что Смолов, имея много моментов, сумеет ещё забить, но не получилось.

Известны сроки восстановления Соломона Кверквелии?
— Ещё неделю, может быть, две, я думаю. Пока он не готов выходить.

Вы сказали, что Сулейманов — второй нападающий. Ждёте ещё форвардов?
— Я жду.

Франко Рибери тоже ждёте?
—Вы верите в сказки? Я — нет.

Ребята сами проявляли инициативу. Будете ли разбирать и ругать футболистов за нереализованность моментов при таком разгромном счёте?
— Мы никогда никого не ругаем, иной раз мы прямо игроку говорим. Что ругать, когда эпизод уже прошёл? В перерыве можно. А после игры нет. Разве не хотели забить? Хотели. Возможно, не хватило мастерства. Обязательно будем разбирать все эпизоды, чтобы понять, как исправить ту или иную ситуацию.

Впереди достаточно сложные игры: «Динамо», «Краснодар», «Ростов». Как настраиваетесь? Какие ожидания?
— В первую очередь, надо передохнуть, чтобы ребята смогли восстановиться. А дальше будем тренироваться.

Для 44-летнего наставника «Урала» Дмитрия Парфёнова всё оказалось весьма плачевно. Вторую игру команда не привозит из Москвы очки в родной город.

«Локомотив» поздравляем, нам надо работать и исправлять то, что произошло.

Дмитри Парфёнов Дмитри Парфёнов Maksim Konstantinov/Global Look Press

«Урал» в Москве в этом сезоне дважды неудачно сыграл, при этом дома чаще всего выигрываете. В чём причина?
— Матч начался достаточно уверенно, первые два гола были простые. Таких ошибок соперник не прощает. Дальше уже пытались исправлять ситуацию. Немножко больно. Кроме уверенности в себе и работы психологически и ментально, и по футбольным аспектам надо работать.

Команда играла компактно. Любая контратака соперника, которая проходила при переводе с края на край, ставила «Урал» в тупик. Во втором тайме ничего не изменилось. Почему не удалось перестроить категоричную игру после первого тайма? Напрашивались замены.
— Мы пытались изменить, было сразу две замены после первого тайма. Мы достаточно моментов создали у ворот соперника, если бы смогли забить, вернулись бы в игру.

Одна из замен была на левом фланге — Михаил Меркулов в прошлом сезоне был в расширенном списке национальной сборной. Может быть, вы заметили снижение требований или на его фланге был несчастный случай?
— Мы посмотрим, разберём, поговорим с ним, конечно. Мы проигрываем все вместе, выиграем так же. Нельзя выделять кого-то одного, уничтожать. Наши ошибки будем учитывать перед следующими играми.

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