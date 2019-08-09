Воскресный день для болельщиков московского «Локомотива» выдался по-настоящему удачливым. Подопечные Юрия Сёмина одержали первую сухую победу после пяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ).

Главный тренер футбольного клуба «Локомотив» Юрий Сёмин прокомментировал разгром над «Уралом» со счётом 4:0 в пятом туре Российской премьер-лиги (РПЛ).

Юрий Сёмин (второй слева) Сергей Булкин/News.ru

— Мне очень понравился матч, нашим болельщикам, я думаю, тоже. Игроки очень ответственно подошли, потому что с «Уралом» всегда игры идут очень тяжело. В этот раз удалось реализовать четыре мяча, могли забить ещё. На мой взгляд, выдался хороший футбол.

— Не возникало ли у вас тревоги, что в этой игре пропустив мяч, все может перевернуться с ног на голову?

— Возникало. 2:0 в первом тайме — счёт скользкий. Кажется, что победил, но пропуская гол, начинается, как обычно, агония. Мы в перерыве серьёзно разговаривали. Игроки сами проявили большую инициативу, понимали, что ещё ничего не закончилось, а нужно продолжать бороться. Нельзя так транжирить моменты. Надо добивать, а этого пока у нас нет. Такая же ситуация была в Самаре с «Крыльями Советов». После счёта 1:0 у нас была масса моментов.

— Когда ожидать Джефферсона Фарфана?

— Восстановление нормальное, хорошо прошла операция. Есть временные параметры, которые нельзя раньше времени игнорировать. Как бы организм не реагировал, его точно не будет до нового года.

— Мурило не играл 90 минут. Серьёзная конкуренция?

— В любой ситуации есть конкуренция, в какой-то период играл Мурило, сейчас поправился Бенедикт Хевидес, поправится Соломон Кверквелия — будет он играть. Есть варианты. На сегодняшний момент остановились на этой группе игроков.

— Гжегож Крыховяк два матча подряд забивает. В чём секрет его преображения?

— Преображения никакого нет. Он профессионально очень хороший игрок, всегда готовится и играет изо всех сил.

— Тимур Сулейманов вышел в конце встречи. Представьте его. Это ответ «Краснодару», что у них есть игроки из собственной академии?

— У нас очень много игроков из своей школы, даже больше, чем в любой другой команде. Наверное, всё-таки надо говорить о том, что искусственно ничего делать нельзя, иначе никакого прогресса не будет. В какой-то момент они завоёвывают время, затем, возможно, завоют место в стартовом составе. На сегодняшний момент у нас, в принципе, второй нападающий — Сулейманов.

— Почему заменили именно Миранчуков, а не Фёдора Смолова, у которого была карточка?

— Мы их беречь должны. Они в какой-то момент должны иметь паузу. Я думал, что Смолов, имея много моментов, сумеет ещё забить, но не получилось.

— Известны сроки восстановления Соломона Кверквелии?

— Ещё неделю, может быть, две, я думаю. Пока он не готов выходить.

— Вы сказали, что Сулейманов — второй нападающий. Ждёте ещё форвардов?

— Я жду.

— Франко Рибери тоже ждёте?

—Вы верите в сказки? Я — нет.

— Ребята сами проявляли инициативу. Будете ли разбирать и ругать футболистов за нереализованность моментов при таком разгромном счёте?

— Мы никогда никого не ругаем, иной раз мы прямо игроку говорим. Что ругать, когда эпизод уже прошёл? В перерыве можно. А после игры нет. Разве не хотели забить? Хотели. Возможно, не хватило мастерства. Обязательно будем разбирать все эпизоды, чтобы понять, как исправить ту или иную ситуацию.

— Впереди достаточно сложные игры: «Динамо», «Краснодар», «Ростов». Как настраиваетесь? Какие ожидания?

— В первую очередь, надо передохнуть, чтобы ребята смогли восстановиться. А дальше будем тренироваться.

Для 44-летнего наставника «Урала» Дмитрия Парфёнова всё оказалось весьма плачевно. Вторую игру команда не привозит из Москвы очки в родной город.

«Локомотив» поздравляем, нам надо работать и исправлять то, что произошло.

Дмитри Парфёнов Maksim Konstantinov/Global Look Press

— «Урал» в Москве в этом сезоне дважды неудачно сыграл, при этом дома чаще всего выигрываете. В чём причина?

— Матч начался достаточно уверенно, первые два гола были простые. Таких ошибок соперник не прощает. Дальше уже пытались исправлять ситуацию. Немножко больно. Кроме уверенности в себе и работы психологически и ментально, и по футбольным аспектам надо работать.

— Команда играла компактно. Любая контратака соперника, которая проходила при переводе с края на край, ставила «Урал» в тупик. Во втором тайме ничего не изменилось. Почему не удалось перестроить категоричную игру после первого тайма? Напрашивались замены.

— Мы пытались изменить, было сразу две замены после первого тайма. Мы достаточно моментов создали у ворот соперника, если бы смогли забить, вернулись бы в игру.

— Одна из замен была на левом фланге — Михаил Меркулов в прошлом сезоне был в расширенном списке национальной сборной. Может быть, вы заметили снижение требований или на его фланге был несчастный случай?

— Мы посмотрим, разберём, поговорим с ним, конечно. Мы проигрываем все вместе, выиграем так же. Нельзя выделять кого-то одного, уничтожать. Наши ошибки будем учитывать перед следующими играми.