18 августа московское «Динамо» принимало дома «Локомотив». Матч закончился победой «железнодорожников» со счётом 2:1. Для наставника «красно-зелёных» Юрия Сёмина это была юбилейная 600-я встреча чемпионата России.

— Два разных тайма. Если в первом доминировало «Динамо», и у нас было много сложностей. У хозяев было больше владения мячом и единоборств. Соперник выглядел лучше. Но я благодарен игрокам, особенно ведущим, которые в перерыве правильно восприняли ситуацию, переломив ход встречи во втором тайме. Матч был тяжёлый и интересный.

— Как оцените дебют Луки Джорджевича?

— Оценить Джорджевича сложно, он очень мало времени провёл. Ещё есть следующий матч, после которого станет ясно. В матче против «Динамо» он вышел, выполнил командные установки сохранить результат, борьбу. Дальше все карты в руки ему.

— У «Динамо» в старте вышло много новичков. Как вам соперник?

— Мне «Динамо» в первом тайме очень понравилось. Казалось, что мы не сможем выбраться из этой сложной ситуации.

— Что с Мацеем Рыбусом?

— Рыбус травму получил.

— Насколько серьёзен характер травмы?

— К следующей игре должен быть готов, я думаю.

— У «Динамо» очень активная поддержка была с помощью дополнительных технических устройств. Насколько это мешало играть и ощущали ли вы давление с трибун соперника?

— Нам ничего не мешало, наоборот, только само футбольное представление делало лучше. Я, например, люблю такую обстановку, когда много внимания и на трибунах есть определённый ажиотаж, когда много агрессии против соперника. Мне понравилось.

Сергей Булкин/News.ru

— Можете сравнить атмосферу на стадионе с тем, что обычно в Грозном бывает, когда по громкой связи поддерживают домашнюю команду? Или это вообще разные вещи?

— Да, это разные вещи, я не знаю. Я в Грозном тоже никогда не видел такого, чтобы что-то было против футбола.

— Показалось, что в первом тайме у «Локомотива» были проблемы с первым пасом. Чуть ли не Дмитрий Баринов упускал защитников, даже в ситуации с пенальти. Что изменилось во втором тайме?

— Знаете, что изменилось? Бегать надо.

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов объяснил, почему не удалось удержать преимущество после быстрого гола на третьей минуте, который забил Максимилиан Филипп.

— Что произошло с футболистами после первого тайма? Почему не удалось удержать ничью?

— Нам физически не хватило сил, не все игроки готовы сейчас играть девяносто минут, не так пошла игра после замен, которые планировались. Тони Шунич попросил, и Себастиан Шиманьски, который был на карточке, пришлось заменить, он многое не успевал.

— В стартовом составе практически все новички команды. Как оцените ребят?

— Я считаю, что они хорошо справились, пока были свежие. Девяносто минут ни Роман Нойштедтер, ни Максимилиан Филипп ещё не готовы играть. По-другому немного развивались события, пришлось того же Романа оставить на всю игру.

— Юрий Павлович отметил игру «Динамо» в первом тайме, а вам понравилось, как выглядела команда?

— Мне понравилось, как мы начали играть, как действовали. Не понравились индивидуальные ошибки. Опытные игроки не должны их допускать. До матча мы говорили, что «Локомотив» обладает великолепным подбором качественных футболистов и любая ошибка может превратиться в гол. Но я считаю, что первый гол мы сами себе привезли.

— Из матча в матч второй тайм не очень получается.

— Здесь всё понятно: физическое состояние. Нойштедтер не проходил предсезонную подготовку, не играл ни одной игры. Максимилиан тоже приехал, не играя. Из-за этого наш центр во втором тайме немножко начал проваливаться.

— Обратила на себя внимание замена Ивана Ордеца вместо Тони Шунича.

— Ордец хорошо себя проявляет на тренировках, может хорошо заканчивать атаки, обладает хорошим пасом.

— Как оцените игру Рамиля Шейдаева?

— Рамиль на поле выполняет тот объём работы, который требуется. Не всё у него получается. Я понимаю, в чём ваш вопрос: нападающий — это забитые голы. Придёт его время.

— Как себя чувствует себя Шунич?

— После игры тяжело говорить о его самочувствии, серьёзно ли повреждение или нет. Думаю, что обойдёмся малой кровью.