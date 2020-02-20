Сын главного тренера национальной команды Станислава Черчесова перешёл в подмосковный «Олимп», выступающий в ПФЛ.
25-летний Станислав Черчесов-младший присоединился к клубу на правах свободного агента. Он будет выступать под номером 43.
Атмосфера в команде очень хорошая. Ребята отлично приняли, так что, уверен: никаких проблем с адаптацией в коллективе у меня не будет, —
рассказалспортсмен.
Ранее он играл за калининградскую «Балтику» из ФНЛ.
Как писал NEWS.ru, российский нападающий испанской «Сельты» Фёдор Смолов мог перейти в клуб Английской премьер-лиги во время зимнего трансферного окна.
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