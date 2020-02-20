Фото: stanisov/instagram.com

Организаторы чемпионата Европы — 2020 по футболу в Санкт-Петербурге работают в тесном контакте с ведомствами, отвечающими за безопасность в период проведения российской части турнира.

Мы уверены, что, как и во время чемпионата мира по футболу ФИФА — 2018, болельщики на трибунах стадиона, гости и жители Санкт-Петербурга будут чувствовать себя в полной безопасности, — приводит...